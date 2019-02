Wietmarschen. Bei einem Verkehrsunfall in Wietmarschen sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto brannte dabei komplett aus.

Der Unfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 7.20 Uhr auf der Dalumer Allee in Wietmarschen ereignet. Ein 36-jähriger Autofahrer war auf der Dalumer Allee in Richtung Autobahn 31 unterwegs. In Höhe der Straße Am alten Schulplatz fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Radlader auf.

5000 Euro Schaden

Der VW Golf des 36-Jährigen fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Mann sowie der 46-jährige Fahrer des Radladers wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und elf Einsatzkräften vor Ort, um das brennende Auto zu löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.