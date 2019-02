Wietmarschen. Um allen Kindern in Lohne Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren und Regelplätze für Jungen und Mädchen über drei Jahre anbieten zu können, ist die Fertigstellung einer neuen Kita an der Heinrichstraße bis Ende 2019 unverzichtbar.

Das hat Bürgermeister Manfred Wellen in der jüngsten Sitzung des Jugend-, Sozial- und Sportausschusses der Gemeinde Wietmarschen im Lohner Rathaus unterstrichen. Wie berichtet, klagt derzeit eine Nachbarin gegen das Vorhaben. In Eilverfahren hatte sowohl das Verwaltungsgericht Osnabrück als auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg der Gemeinde recht gegeben. Die am 1. Oktober 2018 eröffnete Kita Taka-Tuka-Land in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim befindet sich im Neubau der Grundschule Lohne und soll laut Wellen schnellstmöglich in den Neubau an der Heinrichstraße ziehen.









Hier können maximal 105 Kinder in zwei Krippengruppen und zwei Regelgruppen betreut werden. Nach seinen Worten hält die Kommune derzeit 436 Regelplätze und 140 Krippenplätze vor. "Im Ortsteil Lohne beträgt die Betreuungsquote für Krippenkinder 66 Prozent, im Ortsteil Wietmarschen sind es 62 Prozent mit steigender Tendenz." Wellen geht davon aus, dass sich der Bedarf an Krippenplätzen auch in Lohne weiter erhöhen wird. "Derzeit besuchen sogar schon 13 Prozent der Kinder unter einem Jahr eine Krippe." Die Gemeinde verzeichne sogar schon Anmeldungen von Jungen und Mädchen, die noch gar nicht geboren seien.

Gemeinde erwartet eine Quote von 107 Prozent bei Regelgruppen

In puncto Regelgruppen äußerte er die Vermutung, dass sich die Quote künftig auf etwa 107 Prozent einpendeln wird. "Das liegt daran, dass voraussichtlich nicht nur alle Kinder über drei Jahre aus der Gemeinde die Kitas besuchen werden, sondern vereinzelt auch Kinder aus anderen Gemeinden, zu deren Eltern die Kirchengemeinden Kontakt haben, wenn sie Träger der Kitas sind."

Wegen des Fachkräftemangels auch bei Erzieherinnen wird es nach Einschätzung des Bürgermeisters künftig Probleme geben, den sich ebenfalls abzeichnenden Bedarf bei der Ganztagsbetreuung zu decken. "Es ist zu bedenken, dass Erzieherinnen häufig selbst Mütter sind und die Nachmittage mit ihren eigenen Kindern verbringen möchten", sagte er unserer Redaktion. Eine Aussprache zum Thema Kitas gab es im Fachausschuss unter Vorsitz von Nico Heidötting (CDU) nicht.

Ein großes Dankeschön sprachen Wellen und SPD-Ratsfrau Annegret Schnieders der Jugendpflegerin Magdalena Bruns für deren „tolle Arbeit mit den Jugendlichen“ aus. Bruns, die die Jugendtreffs in Lohne und im Ortsteil Wietmarschen leitet, hatte zuvor die Aktivitäten der Offenen Jugendarbeit im vorigen Jahr aufgelistet. Dazu zählten eine Fahrt zum japanischen Event Dokomi in Düsseldorf, Graffitiaktionen, Kinder-Kloatscheeten, ein Kinobesuch, Zelten, Kletterwald Ibbenbüren, Fußballturnier, Metall gießen, Kart fahren, Mittelaltertag, Fantasyspiel, Time Out sowie ein Youtube-Projekt.

Zudem gab Bruns einen Ausblick auf 2019. Die Jugendpflegerin verwies unter anderem auf den Kinder- und Jugendkarneval am 4. März, die neuen Osterferienprojekte „Bake“ und „Klettern“ sowie auf die Teilnahme an der Ausbildungsplatzbörse im Schulzentrum.