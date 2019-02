OVG Lüneburg gibt grünes Licht für Bau einer Kita in Lohne CC-Editor öffnen

Für den Bau einer Kita an der Heinrichstraße in Wietmarschen-Lohne ist das Baufeld geräumt worden. Foto: Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Gemeinde Wietmarschen hat in dem Rechtsstreit wegen des Baues der Kita an der Heinrichstraße in Lohne einen weiteren juristischen Erfolg errungen. Eine Nachbarin hatte sowohl beim Verwaltungsgericht Osnabrück, als auch beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg Klage eingereicht.