Wietmarschen. Die SPD Wietmarschen unterstützt Bemühungen der Verwaltung, einen neuen Standort für den Bauhof der Gemeinde zu finden. Das haben der SPD-Vorsitzende Christian Kerperin, der Fraktionsvorsitzende Hermann Nüsse und der Ratsherr Andre Olthoff in einem Gespräch mit der Redaktion unterstrichen.

Der Bauhof befindet sich in beengten Verhältnissen im alten Feuerwehrgebäude im Ortsteil Wietmarschen. Die SPD-Vertreter schlugen die Einführung eines EDV-gestützten Meldesystems als Bürgerservice vor.









Die Sozialdemokraten betonten zudem die Notwendigkeit, die Jugendbeteiligung zu stärken, einen Seniorenbeirat ins Leben zu rufen und den ÖPNV vor allem zwischen dem Ortsteil Wietmarschen und Nordhorn bürgerfreundlicher und bezahlbarer zu machen. Beim Kita-Neubau an der Heinrichstraße in Lohne schrieben es sich die Sozialdemokraten zugute, dass einige Bäume mehr als ursprünglich geplant erhalten werden können. Olthoff: „Wir hoffen, dass es durch die Klagen von Anwohnern nicht zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung kommt.“









Anzeige Anzeige

In puncto Arbeitskreis „Wietmarscher Gedenken“, der die Nazi-Zeit in der Gemeinde aufarbeiten soll, verwiesen die SPD-Politiker darauf, dass es in Kürze ein erstes Treffen geben soll. „Jahrelang hat die CDU trotz dieses wichtigen Themas nur Ankündigungspolitik betrieben“, kritisierte Kerperin. Die SPD habe durch ihre Organisation der Gedenkveranstaltung zum 9. November 1938 deutlich gezeigt, dass sich mit geringem Aufwand effektive Wirkung erzielen ließe. Die positive Resonanz in der Bevölkerung habe das Interesse an diesem Thema sichtbar werden lassen.









In puncto Südumgehung im Zuge der B 213 sieht die Wietmarscher SPD große Chancen für den Ortsteil Lohne. Die sogenannte kleine Umgehung lehnen die Sozialdemokraten aber ab. Nüsse: „Die beiden anderen Vorschläge, die sich auf die große Umgehung oder eine Troglösung auf der alten Trasse beziehen, müssen gründlich auf Machbarkeit geprüft werden“.









Olthoff äußerte die Hoffnung, dass die Anlieger am Erzweg im Ortsteil Wietmarschen Grund und Boden an die Gemeinde abgeben, um den Bau eines Radweges zu ermöglichen, der aus Gründen der Verkehrssicherheit auch mit Blick auf das neue Baugebiet Brookweg-Süd dringend erforderlich sei. Der Erzweg mündet in Höhe der früheren Mühle Schulten im Eingangsbereich des Ortes in einer unübersichtlichen Kurve auf die L 45. „Wir halten ein durchgehendes 70-km/h-Tempolimit auf der L 45 zwischen dem Ortsschild des Ortsteiles Wietmarschen und der Einmündung der Straße Pferdebahn für unverzichtbar“, sagte Olthoff. Nachdrücklich setzten sich die Sozialdemokraten für eine Sanierung der L 45 zwischen Lohne und Wietmarschen ein. Bis dahin solle ein Schild „Straßenschäden“ vor der Unfallgefahr warnen.