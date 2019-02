Wietmarschen . Die SPD Wietmarschen hat die Gemeinde vor einer radikalen Wende in der Wohnungsbaupolitik gewarnt. „Wir dürfen nicht die Balance zwischen der Bereitstellung von Bauplätzen, Mietwohnungen und Sozialwohnungen sowie der Notwendigkeit verdichteter Bebauung verlieren“, mahnte SPD-Fraktionsvorsitzender Hermann Nüsse.









SPD-Vorsitzender Christian Kerperin verwies darauf, dass im Ortsteil Lohne die Nähe zur wachsenden Stadt Lingen berücksichtigt werden müsse, die zwangsläufig zu neuen Herausforderungen im Hinblick auf die Ortsteilentwicklung führe. Er hob, auch mit Blick auf einen sparsamen Flächenverbrauch, die Bedeutung einer verdichteten Bauweise hervor. Ratsherr Andre Olthoff rief dazu auf, den Empfehlungen des Wohnraumversorgungskonzeptes, das von dem Dortmunder Unternehmen Stadt- und Raumentwicklung im Auftrag der Gemeinde erarbeitet worden ist, nicht unkritisch zu folgen. Olthoff: „So vernünftig es erscheinen mag, dass ältere Bürger ihre zu groß gewordenen Einfamilienhäuser an junge Familien verkaufen, so fraglich ist es, ob sie es tatsächlich tun, zumal viele Besitzer emotional mit ihren Häusern verbunden sind.“

Nach Angaben von Nüsse gingen wegen der großen Bewerberzahl für das zentral gelegene Baugebiet „Schafweg III“ in Lohne die meisten Interessenten leer aus. Es reiche nicht aus, künftig zum Beispiel in Lohne jährlich nur etwa 15 Bauplätze für den Einfamilienhausbau zur Verfügung zu stellen. Etliche junge Leute könnten ihren Traum vom eigenen Haus in Lohne dann nicht mehr verwirklichen. Er kritisierte auch, dass in den fünf, für Mietwohnungen im Baugebiet Schafweg III vorgesehenen Häusern, keine einzige der 25 Mietwohnungen als Sozialwohnung diene.

Unzufrieden zeigten sich die SPD-Vertreter ferner damit, dass es in Sachen Ortskerngestaltung in Lohne seit Jahren nicht vorangehe. „Das Thema muss endlich wieder aufgegriffen werden, auch unabhängig davon, ob eine Studentengruppe gefunden wird, die im Rahmen der Semesterarbeiten Vorschläge erarbeitet, wie der Ortskern attraktiver gestaltet werden kann“, betonte Kerperin.

Um die in Teilen verkehrsberuhigte Hauptstraße in Lohne – ein weiterer Abschnitt soll in diesem Jahr zwischen dem Friedensweg und der Parkstraße umgestaltet werden - vor Gefahren durch den Schwerlastverkehr zu schützen, plädieren die SPD-Kommunalpolitiker für eine Beschränkung auf 7,5 Tonnen für den Durchgangsverkehr in der Poststraße, in der Straße Baierort und in der Hauptstraße. Im Übrigen gelte es, die Radwege an der Hauptstraße zu verbessern.

Als sehr ärgerlich bezeichneten die Sozialdemokraten die chaotische Parksituation am Friedensweg in Lohne nach dem Bau eines großen Hauses für Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. Nüsse: „Jetzt rächt es sich, dass die Verwaltung es versäumt hat, vor Beantragung der Baugenehmigung eine Bebauungsplanänderung vorzuschlagen, in dem vom Bauherrn pro Wohnung die Schaffung von mehr als einem Stellplatz verlangt wird.