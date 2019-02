Wietmarschen. Der neue Vorsitzende des Förderkreises Grundschule Lohne in der Gemeinde Wietmarschen heißt Thorsten Peters. Er tritt an die Stelle von Christoph Berkenheide

Laut Pressemitteilung wurden in der Mitgliederversammlung des Förderkreises Grundschule Lohne am Christoph Berkenheide als bisheriger Vorsitzender und Thomas Rosen als bisheriger Kassenwart mit herzlichem Dank für ihren jahrelangen Einsatz verabschiedet. Neu in den Vorstand gewählt wurden der Schulelternratsvorsitzende Thorsten Peters als Vorsitzender, die stellvertretende Schulelternratsvorsitzende Sabine Eisert-Balzer als zweite Vorsitzende, Christoph Burke als Kassenwart und Patrick Foppe als Beisitzer. Dem Vorstand gehören außerdem Anja Hermeling als Beisitzerin und die Schulleiterin Beate Breitenbach-Jost an.

Zusammenschluss besteht seit 1996

Der Förderkreis der Grundschule Lohne hat das Ziel, die Ausstattung der Grundschule Lohne im Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler kontinuierlich zu verbessern. Er ist ein Zusammenschluss von Eltern und Lehrkräften zur Unterstützung der Grundschule Lohne und wurde 1996 gegründet. Viele ortsansässige Firmen unterstützen den Förderclub als Mitglieder.

Spielgeräte für die Schulhöfe, Computerzubehör, iPads, Musikanlagen, Bänkchenkreise für die Schulklassen und Waveboards für den Sportunterricht wurden unter anderem finanziert. Auch unterschiedliche pädagogische Projekte wie zum Beispiel „Mein Körper gehört mir“, Zirkus Lohnelli sowie Kartoffel- und Kürbis-Projekte werden unterstützt. Viele Eltern der derzeitigen und ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie derzeitige und ehemalige Lehrkräfte der Grundschule Lohne tragen durch ihre Mitgliedschaft im Förderkreis beziehungsweise im Förderclub zur Realisierung der verschiedenen Projekte bei", betonte Schulleiterin Breitenbach-Jost.