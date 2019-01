Wietmarschen. Der demografische Wandel wird sich auch in der Gemeinde Wietmarschen mittelfristig auf die Entwicklung des erforderlichen Wohnraumes auswirken. Bis zum Jahr 2030 soll es einer Prognose zufolge rund 1000 weitere Senioren in der Kommune geben.

Die Wohnungsansprüche werden sich demzufolge wandeln. Darauf sollte bei den Planungen frühzeitig Rücksicht genommen werden. Zu diesem Ergebnis kommen Strategieworkshops, die in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau und Umweltausschusses im Rathaus vorgestellt wurden.

Stadtplanerin Janie Constant vom Unternehmen Stadt- und Raumentwicklung in Dortmund erläuterte Details der Untersuchungen. Dabei handelte es sich um eine Vertiefung des vor einigen Jahren erstellten Wohnraumversorgungskonzeptes (WRVK) des Landkreises Grafschaft Bentheim. Die Situation wurde auf die Ortsteile Lohnerbruch, Schwartenpohl, Nordlohne, Füchtenfeld, Wietmarschen und Lohne herunter gebrochen. Deutlich wurde dabei, dass nicht alle Lagen Wachstum verzeichnen. Während sich Lohne seit 2011 deutlich (elf Prozent) nach oben entwickelte, ist die Entwicklung in Lohnerbruch, Schwartenpohl, Nordlohne und Füchtenfeld deutlich rückläufig.

Unterschiedliche Ansprüche

Untersucht wurden unter anderem der Bedarf der Senioren, der Verkauf von Wohnungen und Häusern aus dem Bestand sowie die Bedürfnisse für Singles und Starterhaushalte, junge und „gesetzte“ Familien. Die Ansprüche sind in den einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich. Festgestellt wurde, dass der Neubau von Wohnungen und Häusern auch weiterhin erforderlich ist. Man ging von einem Bedarf von 60 bis 70 Wohnungen pro Jahr bis 2025 aus.

Trotz des demografischen Wandels bleiben Familien durch Zuwanderung den Worten von Constant zufolge wichtige Zielgruppen. Ein besonderes Augenmerk sollte den Senioren gelten. Sie wollten im Alter zunehmend in kleinere altersgerechte Wohnungen wechseln. Auch vor diesem Hintergrund sei der Bedarf an Alternativen zu Einfamilienhäusern zu berücksichtigen. Es werde einen hohen Bedarf an Pflegeplätzen geben. Dazu können alternativ auch betreute Wohnformen angeboten werden. Für viele junge Familien sei der Neubau zu teuer. Deshalb würden ältere Häuser nachgefragt. Janine Constant vermutete, dass der Bedarf an Einfamilienhäusern etwa 30 bis 40 Prozent und an Mehrfamilienhäusern 60 bis 70 Prozent ausmachen könnte. Darüber ergab sich allerdings eine angeregte Diskussion, ob das der richtige Weg sei.

Entwicklung in Füchtenfeld

Ausführlich wurde in den Workshops die Entwicklung des Ortsteils Füchtenfeld betrachtet. Auffällig sei dort eine hohe Fluktuation im Wohnungsbestand, so die Referentin. Teilweise würden die Wohnungen als Ferienwohnungen genutzt. Das habe eine fehlende Identität zur Folge. Nachteilig erweise sich auch der fehlende altersgerechte Wohnraum sowie die fehlende Nahversorgung im Ortsteil. Nachteilig sei zudem, dass es keinen öffentlichen Treffpunkt und keine funktionierende Dorfmitte gebe. Positiv habe sie festgestellt, dass das Bewusstsein in der Füchtenfelder Bevölkerung zunehme, dass sich etwas ändern müsse.

„Es ist noch nichts verloren“, regte Frau Constant zum Handeln an. Die Entwicklung könne durchaus auf Potenziale setzen. Es gelte, neue Ideen zu entwickeln und mutig zu sein. Nachdenken könnte man beispielsweise über ein Pflegeheimkonzept oder auch Betreutes Wohnen im ländlichen Raum als Modellprojekt.