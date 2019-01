Die Straßenbeleuchtung an der Hauptstraße in Wietmarschen-Lohne ist nach Auskunft der Stadtwerke Lingen wieder intakt. Foto: Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Straßenbeleuchtung an der Hauptstraße in Wietmarschen-Lohne, die am Wochenende ausgefallen war, funktioniert inzwischen wieder. Das haben die Stadtwerke Lingen am Mittwoch mitgeteilt.