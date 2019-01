Wietmarschen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird den Planungsauftrag für die Südumgehung Wietmarschen-Lohne im Zuge der B 213 erhalten. Das hat am Mittwoch der Lohner CDU-Landtagsabgeordnete und niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers mitgeteilt.

Der Finanzminister beruft sich dabei auf eine Information des niedersächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministers Bernd Althusmann. Konkret bedeute dies, dass demnächst ein besonders wichtiges Straßenbauprojekt begonnen werde, das für die Anwohner in Lohne genauso wie für den Verkehr an diesem wichtigen Knotenpunkt der Grafschaft eine spürbare Entlastung und Verbesserung bringen wird.

"Schlüssiges Verkehrskonzept"

„Insgesamt haben wir damit in der Grafschaft für den Fernverkehr vieles erreicht“, freute sich Hilbers über das zukunftsweisende Projekt. Zusammen mit dem Bau der Nordumgehung in Nordhorn sowie dem schon einige Zeit zurückliegenden Bau der Umgehung Neuenhaus entstehe ein schlüssiges Verkehrskonzept, das sich an den modernen Erfordernissen von Berufs- und Fernverkehr, den Betrieben der Grafschaft und den Pendelbewegungen der Arbeitnehmer orientiere. Auch an der Planung der Umgehungsstraße in Emlichheim werde gearbeitet.

Bürgermeister Manfred Wellen zeigt sich begeistert

Bürgermeister Manfred Wellen äußerte sich begeistert über die positive Nachricht aus Hannover zur Südumgehung. "Durch die konkrete Planung werden viele Fragen unserer Bürger beantwortet, da Klarheit geschaffen wird, welche Variante zum Tragen kommt." Nach dem Abschluss der Planungen hoffe die Gemeinde natürlich auf eine zügige Umsetzung der Maßnahme.

"Mobilität ist ein großer Wirtschaftsfaktor"

Für die niedersächsische Landesregierung ist die Investition in Straßenbaumaßnahmen laut Hilbers ein besonderer Arbeitsschwerpunkt. Der CDU-Politiker: „Hier ist in den letzten Jahren ein starker Investitionsbedarf entstanden, da sich die Verkehrsströme entwickeln und verändern. Mobilität ist ein großer Wirtschaftsfaktor in Niedersachsen." Nicht zuletzt das CDU-geführte Wirtschaftsministerium sei stark engagiert. Zwischenzeitlich hat der Niedersächsiche Landtag mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes eine deutliche Erhöhung der Finanzmittel für den Einsatz Außenstehender (DILAU) bestätigt und zugestimmt, dass die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr personell gestärkt werde. Damit stünden mehr Planungsmittel zur Verfügung.

"Investitionsbedarf auch bei den Landesstraßen"

Für Hilbers ist der Blick auf den Fernverkehr wichtig, er sieht aber genauso, dass Investitionsbedarf in Landesstraßen bestehe. „Große Projekte sind wichtig, kleinere Projekte genau so. Für die Zukunft der Landesstraßen sehe ich Bedarfe in Gildehaus, zwischen Ringe und Hoogstede und von Wietmarschen nach Lohne.