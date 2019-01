Lohne. Die Zweite Fußball-Herrenmannschaft des SV Union Lohne schickt sich an, eine feste Größe in der Grafschafter Kreisliga zu werden. Nach Platz drei am Ende der letzten Saison befindet sich das Team um Kapitän Robin Ekelhoff aktuell auf Rang vier.

Der Teammanager Johannes Schulte gerät darüber ein wenig ins Schwärmen: „Damit sind wir in der Fußballabteilung sehr zufrieden. Unser Vorsatz, die gute Platzierung der Vorsaison zu bestätigen, haben wir damit so gut wie geschafft“.

Einbau von jungen Spielern

Dass die Mannschaft so erfolgreich ist, liegt auch am Einbau von jungen Spielern, die begabt und erfolgshungrig sind und merklich frischen Wind ins Team bringen. Lohnes „Zweite“ ist der Jungbrunnen des Vereins, viele Talente aus der eigenen A-Jugend rücken hier ein, nutzen es als Sprungbrett in die Erste Mannschaft. In den letzten Jahren gelang dies Nico Freese, Tobias Lüpken und Lukas Niehoff.

Komplett auf Rückrunde konzentrieren

Jüngstes Beispiel ist Stürmer Felix Eling, der im bisherigen Saisonverlauf einen großen Satz nach vorne gemacht hat und alle überstrahlt. „Felix wird sich zur neuen Saison der Ersten Mannschaft anschließen“, erklärt Trainer Michel Over. „Bis dahin wird er sich aber komplett auf unsere Rückrunde konzentrieren“. Der Torjäger gehört mit seinen bisher erzielten 13 Treffern zu den besten fünf Goalgettern der Kreisliga und ist Lohnes mit Abstand bester Knipser.

Einheit aus der Mannschaft geformt

Das Team wurde zu Beginn dieser Saison übernommen vom jungen Trainer Michael Over, der zuvor selbst fünf Spielzeiten im Reserveteam der Eisernen gekickt hat. Er ist ihm zusammen mit seinem „Co“ Florian Knoll schnell gelungen, eine Einheit aus der Mannschaft zu machen. Die Elf legte einen blendenden Start hin und grüßte die Konkurrenz nach sechs Spieltagen von ganz oben. „Eine sehr intakte und gut funktionierende Truppe haben wir, die sich auch neben dem Platz hervorragend versteht“, meint Over. „Wir haben ein brutal gutes Umschaltspiel und können uns nach Ballgewinnen sehr schnell gefährliche Torchancen erspielen“.

Steigerungsbedarf im Abwehrverhalten

Steigerungsbedarf sieht der Coach im Abwehrverhalten: „In der Hinrunde haben wir zu viele einfache Gegentore schlucken müssen“. Das soll verbessert und die gute Trainingsarbeit zur Beibehaltung der guten Qualität im Team fortgesetzt werden. „Ein Highlight war unser 3:2-Sieg gegen Wielen Anfang November. Dabei haben wir alle Vorsätze toll umgesetzt – ein richtig starkes Spiel“. In den drei Partien danach ging es auf der letzten Rille Richtung Winterpause, nur zwei Punkte wurden geholt und Tabellenplatz drei war futsch. Die Mannschaft schien am Ende ihrer Kräfte, es ging merklich an die Substanz. Felix Eling und Wolfgang Timmers haben in allen bisherigen 16 Saison-Partien mitgewirkt.

Testspiele geplant

Bis zum 4. Februar haben die Kicker noch Pause, dann wartet die kurze, aber intensive Rückrundenvorbereitung. Geplant sind Testspiele gegen Bawinkel, Lengerich-Handrup, Brandlecht-Hestrup und die A-Jugend des FC Schüttorf 09. Am 3. März steht das erste Punkspiel daheim gegen VfL WE Nordhorn II an.

Mit Zuversicht in die Rückrunde

Trainer Michael Over geht zuversichtlich in die Rückrunde und vertraut seinem Kader: „Unsere intakte und gut funktionierende Truppe ist eine Mischung aus tollen Charakteren. Wenn alle fit und fokussiert sind, haben wir eine sehr lernwillige und gute Kreisliga-Mannschaft. Damit können wir in der oberen Tabellenregion bleiben“. Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga werden wohl der zehn Punkte vor Lohne II platzierte Spitzenreiter TuS Gildehaus und der drei Zähler dahinter liegende ASC Wielen unter sich ausmachen. „Das ist für uns noch eine Nummer zu hoch“, erklärt hierzu Lohnes Teammanager Johannes Schulte.