Wietmarschen. Der Kindergarten St. Franziskus im Ortsteil Lohne soll im Herbst umgebaut werden, um Raum für eine zweite Krippe zu schaffen.

Das haben Bürgermeister Manfred Wellen, Bauamtsleiter Jörg Peters und Clemens Borker, der bei der Gemeinde Wietmarschen für Schulen und Kindergärten zuständig ist, in einem Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. Träger der Kita St. Franziskus ist die katholische Kirchengemeinde St. Antonius. Duie Umbauarbeiten sollen im Herbst nach Fertigstellung der neuen Kita an der Heinrichstraße starten. Die Verwaltung geht von einer Bauzeit von acht bis zehn Wochen aus. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.

"Im Gegenzug werden zwei Regelgruppen aus Lohne voraussichtlich ab Oktober 2019 Platz in der neuen Kita Taka-Tuka-Land an der Heinrichstraße in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim finden", teilte Peters mit. Der Bauamtsleiter sowie Wellen und Borker machten deutlich, dass die Kommune weiterhin alles unternehmen werde, um vor allem den Bedarf an Krippenplätzen zu decken.

"Wenn die Gemeinde von Nachbarn des Standortes Heinrichstraße juristisch daran gehindert wird, auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück eine Kita zu bauen, fehlen uns zum neuen Kitajahr am 1. August dieses Jahres bis zu 25 Krippenplätze", unterstrich Wellen den dringenden Handlungsbedarf. Wie berichtet, soll die neue Einrichtung auf 105 Plätze ausgelegt werden und zunächst zwei Regel- und zwei Krippengruppen aufnehmen. Später soll eine weitere Regelgruppe hinzukommen. Nach Angaben von Borker stehen in der Gemeinde derzeit elf freie Krippenplätze zur Verfügung. Für Kinder, die drei Jahre und älter sind, gibt es gegenwärtig 13 freie Plätze.



Überlegungen für eine weitere Krippe im Ortsteil Wietmarschen

Peters verwies darauf, dass überdies eine Machbarkeitsstudie für die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe an der Kita Edith Stein im Ortsteil Wietmarschen vorgesehen sei. Träger ist die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Apostel. Im Dezember vorigen Jahres war bereits an der Kita St. Johannes eine zweite Kinderkrippe eingeweiht worden. Großen Dank sprach Wellen dem Softwareunternehmen Landwehr in Lohne dafür aus, das deren Betriebskindergarten Kids & Bites derzeit 30 Plätze für Jungen und Mädchen aus der Gemeinde bereitstelle, das seien sogar acht mehr als vertraglich zugesichert.

Alle drei Gesprächspartner machten auf den rasant gestiegenen Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde aufmerksam. Wellen: "Ging der Gesetzgeber vor fünf Jahren noch davon aus, dass 35 Prozent der unter Dreijährigen eine Krippe besuchen, so sind es heute in Lohne bereits 65,92 Prozent und im Ortsteil Wietmarschen 61,9 Prozent.

Borker rechnet damit, dass sich diese Zahlen bis 2020 auf 80 Prozent beziehungsweise 70 Prozent erhöhen. "Es gibt einen deutlichen Trend, dass Eltern ihre zweijährigen Kinder alle in die Krippe schicken möchten", sagte der Kitaexperte und fügte hinzu: "Wir erhalten sogar schon Anmeldungen, wenn die Kinder noch gar nicht geboren sind. Sogar Jungen und Mädchen, die ein Jahr oder noch jünger sind, werden schon zu 13 Prozent in einer der Krippen in Lohne betreut."



Anzeige Anzeige

Bei der Planung für die Bereitstellung von Kindergartenplätzen wirkt sich nach Darstellung der Gemeindevertreter erschwerend aus, dass Eltern aufgrund des geänderten Schulgesetzes bis zum 1. Mai eines Jahres Zeit haben, ihre Kinder vom Schulbesuch des folgenden Schuljahrs zurückzustellen, sodass diese für ein weiteres Jahr im Kindergarten bleiben können.