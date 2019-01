Der Tiger als Maskottchen der Handballspielgemeinschaft Nordhorn-Lingen begrüßte bei einem Rundgang über die Baumesse in Lohne auch die Veranstalter Werner und Ramona Berning. Foto: Heinz Krüssel

Wietmarschen. Als vollen Erfolg haben die Veranstalter der erstmals in der Mehrzweckhalle in Wietmarschen-Lohne durchgeführten „Messe für Haus, Hof und Garten“ gewertet. Mehr als 30 regionale Aussteller haben am Samstag und Sonntag ihr Leistungsspektrum präsentiert.