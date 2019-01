Wietmarschen. In der Betriebsleitung der Kolping-Werkstatt im Ortsteil Wietmarschen hat es einen Wechsel gegeben. Maik Wittenberg ist an die Stelle von Maria Stöhr getreten. Das hat das Kolping-Bildungswerk Osnabrück mitgeteilt.

Nach knapp 27 Jahren ist Maria Stöhr laut Mitteilung in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Der Betrieb, in Wietmarschen,der für langzeitarbeitslose Menschen eine Beschäftigungsperspektive bietet, wurde von ihr als Betriebsleiterin geführt. In dieser Zeit hat sie viele Menschen und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme erlebt. „Es war eine sehr interessante Zeit in meinem Leben“ stellt Stöhr fest.









Ihr Nachfolger, Maik Wittenberg aus Geeste, freut sich auf die neue Herausforderung. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler sammelte bereits einschlägige Erfahrungen in der Dienstleistungsbranche, insbesondere im Personalwesen und in der Betriebsorganisation sowie im Vertrieb, die der Kolping-Einrichtung zugutekommen werden. Maik Wittenberg freut sich auf die neue Herausforderung und die Weiterentwicklung des bisher "gutgeführten Betriebs".