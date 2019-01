Wietmarschen. Als Investition "in unsere Zukunft" hat der Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen, Manfred Wellen, den Bau einer Kita an der Heinrichstraße im Orteil Lohne mit Gesamtkosten von 2,3 Millionen Euro bezeichnet.

In dem Gebäude, das auf 105 Plätze ausgelegt wird, sollen ab Oktober 2019 zunächst 80 Kinder in zwei Regelgruppen und zwei Krippengruppen betreut werden. Später soll eine weitere Regelgruppe hinzukommen. Die Trägerschaft übernimmt der DRK-Kreisverband Grafschaft Bentheim. Derzeit werden zwei Krippengruppen in einem Neubau der Grundschule Lohne betreut. Die Jungen und Mädchen sollen dann in die Einrichtung an der Heinrichstraße wechseln.

Das Ziel der Gemeinde sei es weiterhin, diese Kita mitten im Ortskern von Lohne bis zum Herbst startklar zu haben, denn der Bedarf an Betreuungsplätzen steige in der Gemeinde weiter an, betonte Wellen vor 300 Gästen beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Schule Sünte Marien. "Dieses Ziel verlieren wir nicht aus den Augen, auch wenn der Weg dahin durch einige wenige Personen, beantragte einstweilige Verfügungen und Gerichtsverfahren erschwert wird."

"Für eine ungewöhnlich gute Sache unterwegs"

Wenn man wie in diesem Fall für eine außergewöhnlich gute Sache unterwegs sei, dann sei das Team aus Politik und Verwaltung noch motivierter als sonst. Unter dem Beifall der Gäste hob der Bürgermeister hervor: "Familienfreundlichkeit ist und bleibt unser oberstes Ziel. Jedes Kind aus unserer Gemeinde soll einen Kita-Platz bekommen – da wo unsere Kinder wohnen, mitten im Ortskern."

Wellen hofft jetzt darauf, dass das Verwaltungsgericht bald grünes Licht gibt, damit die vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung der Kita wieder aufgenommen werden können.