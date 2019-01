Wietmarschen. Vor rund 300 Gästen hat Bürgermeister Manfred Wellen beim Neujahrsempfang der Gemeinde Wietmarschen in der Aula der Schule Sünte Marien die Gelegenheit genutzt, um neben einem Rückblick auf das vorige Jahr auf wichtige Projekte des Jahres 2019 hinzuweisen.

Nach Angaben von Wellen investiert die Gemeinde im neuen Jahr rund 4,8 Millionen Euro. Hinzu kämen natürlich die vielen Beträge der Unternehmen, der Vereine und der Verbände. Größtes Projekt ist nach seinen Worten der Bau einer Kita an der Heinrichstraße in Lohne. Erfreut zeigte er sich darüber, dass das Unternehmen EWE in diesem Jahr damit beginnen will, den Ortskern von Lohne sowie Betriebe im Gewerbegebiet an der A 31 an das Glasfasernetz anzuschließen. Eindringlich appellierte er an die Bürger, diese Chance zu nutzen.

Informationsveranstaltungen zu dem Projekt finden am 15. Januar, 16. Januar und 17. Januar jeweils um 18.30 Uhr im Lohner Gasthaus Schnieders, Hauptstraße 70, statt. Wellen: "Vielleicht benutzen viele von uns den Telefonanschluss zuhause wirklich nur zum telefonieren. Demnächst wird es aber sowohl bei Vermietungen, als auch bei Verkäufen mit entscheidend sein, ob über diesen ,Telefonanschluss' auch ausreichende Datenmengen empfangen und verschickt werden können."

164.000 Euro wird die Gemeinde aus einem Förderprogramm des Bundes für Sanierungsmaßnahmen der Grundschule Sünte Marien verwenden. Der Bürgermeister zeigte sich davon überzeugt, dass im Laufe dieses Jahres die Neugestaltung der Kreuzung Eichenstraße/L 45/Böttcherstraße (Zufahrt zum Baugebiet Brookweg Süd) mit Aufstellung einer Ampel verwirklicht wird, um vor allem die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu verbessern.









Für die Sanierung der Hauptstraße in Lohne im Abschnitt zwischen dem Friedensweg und der Parkstraße ist ein Betrag von 800.000 Euro vorgesehen. 750.000 Euro will laut Wellen die Landesstraßenbauhörde für die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 45 im Ortsteil Wietmarschen ausgeben. In dem Betrag sind auch die Erneuerung der Fahrbahn und des Radweges bis nach Hohenkörben enthalten. In puncto Wirtschaftswegebau hoffe die Gemeinde auf Landesmittel. Aus diesem Grund habe die Kommune 100.000 Euro zur Mitfinanzierung in den Haushalt eingestellt.

Im November soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug an die Ortsfeuerwehr Lohne ausgeliefert werden. Kostenpunkt: 350.000 Euro. Wellen lobte ausdrücklich das fachliche Können der Feuerwehrleute. Weitere Investitionen der Gemeinde beziehen sich auf die Fortsetzung der Sanierung der Grundschule Lohne, die Erstellung eines Soccerplatzes im Ortsteil Wietmarschen, den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Nordlohne, die Erstellung eines Funktionsgebäudes beim SV Union Lohne und auf den Bau einer Voltigierhalle an der Reithalle. Am Freizeitsee Lohne soll ein Kiosk entstehen.

Wellen versprach, dass die Gemeinde auch 2019 wieder ihr Bestes geben wolle. Die Herausforderungen seien nur deshalb zu bewältigen, "weil wir als Team ,Gemeinde' so gut zusammenarbeiten." Auch bei Gegenwind werde niemand im Rat, in der Verwaltung oder auf dem Bauhof den Spaß daran verlieren, die Gemeinde nach vorne zu bringen.

Viel Beifall gab es für den Projektchor Lohne, der von Elisabeth Kamprolf, Anja Wilming, Eva-Maria Jessing, Anita Feld und Michaela Berkenheide gebildet wird, die mit fröhlichen und hintergründigen Texten aufwarteten.