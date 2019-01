Wietmarschen. Besorgt trotz voller Auftragsbücher ist der Geschäftsführer der Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge (WAS), Tilo Sigeneger. Grund der Besorgnis sei der bevorstehende Brexit, der in Kürze bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Bundestagsabgeordneten Daniela de Ridder.

De Ridder war mit ihrem Fraktionskollegen Wolfgang Hellmich und Christian Kerperin, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wietmarschen, zu Gast bei der WAS. Im Gespräch mit Geschäftsführer Sigeneger, Simone Bergmann, Leiterin Marketing und Kommunikation, und dem Betriebsratsvorsitzenden Burkhard Grabowski informierten sie sich über das Unternehmen und aktuelle internationale Herausforderungen. Beim anschließenden Rundgang durch die Werkshalle an der Lingener Straße konnten sich die SPD-Politiker selbst einen Einblick von der Produktion der Fahrzeuge verschaffen.

Die deutsche Wirtschaft sei, so De Ridder der Mitteilung zufolge, hervorragend aufgestellt, weil sie über einen starken Mittelstand mit gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften verfüge. "Allerdings muss dies auch so bleiben und daher sind wir in unserer Region ganz klar auf eine Arbeitskräftezuwanderung angewiesen", betonte die SPD-Politikerin. Dazu müssten die richtigen Weichenstellungen geschaffen werden. Der Mittelstand sei ein wichtiger Arbeitsplatzmotor. "Und mit WAS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Grafschaft Bentheim ansässig, das zur Einkommenssicherheit vieler Familien in unserer Region beiträgt“, erklärte De Ridder.

Unternehmen 1987 gegründet

Das Unternehmen WAS wurde 1987 gegründet und beschäftigt heute mehr als 450 Mitarbeiter. Jährlich werden rund 1.500 Fahrzeuge insbesondere an Behörden, Polizei, Rettungsdienst und für den Katastrophenschutz ausgeliefert. Dabei würden die Wünsche immer spezieller und individueller, berichteten Geschäftsführer Sigeneger und Marketingexpertin Bergmann. So sei das Unternehmen sowohl national als auch international sehr gut aufgestellt. Rund 40 Prozent des Jahresumsatzes wird auf dem deutschen, 30 Prozent auf dem europäischen und weitere 30 Prozent auf dem internationalen Markt erwirtschaftet. Kürzlich erhielt das Wietmarscher Unternehmen den Auftrag, 220 Ambulanzfahrzeuge für die 2022 stattfindende Fußballweltmeisterschaft in Katar anzufertigen.

Trotz voller Auftragsbücher bereitet Sigeneger der bevorstehende Brexit große Sorge. WAS sei aktuell sehr gut auf dem britischen Markt positioniert und habe langjährige Rahmenverträge abschlossen. Die wirtschaftlichen und bürokratischen Auswirkungen für das Unternehmen könnten infolge des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union derzeit nicht abgeschätzt werden. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, zukünftige Handelsbeziehungen so eng wie möglich auszugestalten. Dazu bedarf es der Schaffung einer Freihandelszone ohne Zölle sowie gleiche Rahmen- und faire Wettbewerbsbedingungen“, bekräftigte De Ridder. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und dort zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für Außenhandelsbeziehungen.

Burkhard Grabowski, Betriebsratsvorsitzender bei WAS, betonte stolz, dass das Unternehmen vor sechs Jahren einen Tarifvertrag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt hat. Für diese Errungenschaft habe die Belegschaft lange und hart gekämpft.