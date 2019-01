Hunde reißen in Wietmarschen Kaninchen und Meerschweinchen CC-Editor öffnen

In der Nacht zum Dienstag haben zwei ausgebüxte Labradore mehrere Haustiere gerissen. Foto: dpa

Wietmarschen. In der Nacht zum Dienstag haben zwei ausgebüxte Labradore mehrere Haustiere gerissen. Die Hunde hatten ein umzäuntes Gelände an der Straße Am Bramkamp durch ein defektes Tor verlassen.