Wietmarschen. Der Reit- und Fahrverein Wietmarschen wartet jeden Tag auf die Baugenehmigung, um mit der Errichtung einer 320.000 Euro teuren Voltigierhalle im Ortsteil Lohnerbruch starten zu können. Die Fertigstellung ist Ende 2019 vorgesehen.

Darauf haben der Erste Vorsitzende Jürgen Schlump, sein Stellvertreter Thomas Nienhaus sowie Vorstandsmitglied Stefan Helming, der für den Bereich Voltigieren zuständig ist, in einem Gespräch mit der Redaktion verwiesen. Daran nahmen auch Bürgermeister Manfred Wellen sowie Voltigiertrainerin Stefanie Helming teil. "Wir sind froh, dass wir nach zweijähriger Planung ein tragfähiges Finanzierungskonzept aufstellen konnten, um das Projekt jetzt umzusetzen", betonte Schlump.

Gesamtkosten belaufen sich auf 320.000 Euro

An den Gesamtkosten von 320.000 Euro beteiligt sich der Verein mit 114.000 Euro und muss dafür einen Kredit von circa 119.000 Euro aufnehmen. Vom Landessportbund wird ein Zuschuss in Höhe von 96.000 Euro erwartet, nachdem sich der Kreissportbund sehr für das Vorhaben eingesetzt hatte und das Land Niedersachsen die Mittel für 2019 deutlich aufgestockt hat. Der Landkreis Grafschaft Bentheim und die Gemeinde Wietmarschen beteiligen sich mit jeweils 40.000 Euro an dem Projekt. "Ohne öffentliche Zuschüsse könnte ein attraktiver Reit- und Fahrverein wie in Wietmarschen nicht existieren", meinte der Erste Vorsitzende.









Wellen betonte, dass die Kommune den Reit- und Fahrverein gerne unterstütze. "Der Verein ist ein wichtiger Botschafter der Gemeinde und leistet eine tolle Jugendarbeit." Es sei vorbildlich, auf welche Weise der Verein junge Menschen an die Tiere heranführe und die Achtung vor allen Lebewesen lehre. Auch der Zweite Vorsitzende Nienhaus hob die Verbindung zwischen Mensch und Tier hervor. Zudem würden die jungen Menschen durch den Sport von der Handynutzung abgehalten.

Durch das Voltigieren werden die Kinder an den Reitsport herangeführt

Nach den Worten von Schlump hätte der Verein ohne eine Voltigierabteilung, in der die Kinder an den Reitsport herangeführt werden, keine Zukunft. Laut Stefan Helming sind von derzeit 360 Mitgliedern 125 unter 18 Jahre. Zu ihnen zählen 60 Voltigierkinder, die in sieben Gruppen von acht Trainerinnen und Übungsleiterinnen betreut werden. Seine Ehefrau Stefanie ergänzte: "Die jüngsten Kinder der Voltigierabteilung sind vier Jahre. Mithilfe dieses Mannschaftssports lernen sie in einer tollen Atmosphäre schon früh Sozialverhalten." Derzeit gebe es eine Warteliste mit 20 Namen.

Stefan Helming begründete die Notwendigkeit des Hallenbaues damit, dass durch die vielen Trainingsstunden der Voltigierer insbesondere in den Wintermonaten Trainingskapazitäten fehlen und ein Ausbau der Abteilung nicht möglich ist. Nach Fertigstellung des Projekts Ende 2019 – der Rohbau soll im Sommer stehen – haben die Kinder Platz, um in der neuen Halle entlang eines Voltigierzirkels (20 mal 20 Meter) zu üben. In der neuen Halle wird der sogenannte „Movie“ aufgestellt und ein Trainingsbereich für Funktions- und Krafttraining entstehen, um nach Helmings Worten optimale Trainingsbedingungen zu schaffen. Derzeit befindet sich dieser Bereich an sehr beengter Stelle in der Reithalle. Im anderen Teil der Voltigierhalle sollen Aufenthaltsräume, Umkleiden und Sanitäranlagen entstehen.

Euregio-Turnier vom 17. bis 21. Juli 2019

Der Vorstand machte abschließend auf wichtige Termine aufmerksam: Vom 1. bis 3. Februar findet ein Hallenturnier statt. Vom 17. bis 21. Juli ist das überregional bekannte Euregio-Turnier terminiert. Für die Jugend wird es zudem vom 28. Juli bis zum 3. August mit dem jährlichen Zeltlager und 40 Ponys auf dem Hof Albers in Bokeloh ein Highlight geben.