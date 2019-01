Lohne. Grund zur Freude gab es auf der Jahresdienstversammlung der Ortsfeuerwehr Lohne. Ein neues Hilfeleistung Löschfahrzeug HLF 20 ist bestellt und soll Ende des Jahres in Dienst gestellt werden.

Darüber informierte Ortsbrandmeister Nico Fehrmann in seinem Jahresbericht. „Einen weiteren Grund zur Freude gibt es“, fuhr Fehrmann fort. Neun junge Leute konnten zu einem Probejahr in die Wehr aufgenommen werden, ein Kamerad wechselt von der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren in die Lohner Einsatzabteilung. „Dank an unser Presseteam, die viel Mitgliederwerbung gemacht haben unter dem Motto: Tue Gutes und rede und schreibe darüber“, dankte der Ortsbrandmeister.

4425 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Die 54 Mitglieder der Einsatzabteilung mussten zu 33 Brandeinsätzen und 25 Hilfeleistungen ausrücken. 26 Dienstabende wurden durchgeführt. Der Besuch von fünf Lehrgängen diente der der Fort- und Weiterbildung. Insgesamt wurden 4425 Stunden ehrenamtlich für die Allgemeinheit geleistet.

Werbung für Nachwuchs erfolgreich

Unter dem Motto: „Bist du cool genug für ein heißes Hobby, dann komm zu uns, wir brauchen dich“ veranstalteten die Brandschutzerzieher Christof Brink und Bernd Vortkamp einen Schnupperabend im Feuerwehrhaus. „25 Personen nahmen teil, sieben davon konnten wir gewinnen, wie man heute Abend sieht“, sagte Brink. Neben Kindergärten, Schulen und Firmen wurden auch 25 Mitglieder der Landjugend im Brandschutz unterwiesen. Das Highlight war wieder einmal die Ferienpassaktion.

„Die 19 Mitglieder unserer Alters- und Ehrenabteilung waren mit einer starken Mannschaft an den Dienstabenden gut vertreten“, sagte deren Sprecher Hermann Fielers. Außerdem übernahm man wieder die Prüfung der Löschwasserbrunnen.

Dank der Gemeinde

„Die Bürger konnten im letzten Jahr ruhig schlafen, ihr hattet alles im Griff“, dankte Bürgermeister Manfred Wellen. Es sei großartig, was für eine gute Kameradschaft in der Wehr gelebt würde. „In Zukunft rückt der Katastrophenschutz aufgrund der letzten Erfahrungen wieder mehr in den Focus“, so Wellen. Das beträfe auch die Feuerwehren. Die Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenden Parteien und die Vertreter des DRK schlossen sich dem Dank an.

Gemeindebrandmeister Reinhold Bramkamp berichtete über die Arbeit und Neuigkeiten in den drei Ortsfeuerwehren Lohne, Wietmarschen und Schwartenpohl. Danach nahm er einige Beförderungen vor. Kreisbrandmeister Uwe Vernim informierte über Neuigkeiten aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim und dem Landesfeuerwehrverband.