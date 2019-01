Wietmarschen. Erstmals soll in Wietmarschen-Lohne eine Baumesse veranstaltet werden. Damit reagiert die Firma Wirtschaft Innovation Nordwest nach eigenen Angaben auf die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken. Sie soll am 19 und 20. Januar jeweils von 11 bis 18 Uhr stattfinden.

Insgesamt stellen mehr als 30 regionale Unternehmen aus und präsentieren ihre Produkte und handwerklichen Leistungen in der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße in Lohne. Die Veranstalter sind mit der Resonanz sehr zufrieden und freuen sich auf die Messe, auf der eine breite Palette von Angeboten auf die Besucher wartet. Denn neben den rund 20 verschiedenen Handwerksgewerken werden auch baunahe Dienstleistungen präsentiert.

Hausplanung und -finanzierung

Von der Hausplanung und der Finanzierung über den Hausbau bis hin zur Einrichtung von Häusern und Wohnungen kann sich das Publikum umfangreich informieren. Des Weiteren werden die Themen Energie- und Kommunikationstechnik, Garten, Modernisierung und Renovierung auf der Messe ausgestellt.

An die Besucher gerichtet teilte der Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen, Manfred Wellen, mit: „Somit können Sie sich bei einem Besuch der Messe über aktuelle Trends informieren und Kontakte zu interessanten Unternehmen aus der Region knüpfen. Dies wird Ihnen sicherlich bei der Umsetzung Ihres nächsten Bauprojektes behilflich sein. Wir freuen uns alle auf eine interessante und erfolgreiche erste Baumesse in der Gemeinde Wietmarschen.“

Fachvorträge

An beiden Messetagen finden darüber hinaus jeweils drei kostenlose Fachvorträge zu den Themen Photovoltaikanlagen (jeweils um 12 Uhr), Einbruchsprävention (jeweils um 13.30 Uhr) und Smart-Home (jeweils um 15 Uhr) statt. Auch das Polizeikommissariat Nordhorn wird mit einem Stand vertreten sein.

Gewinnspiel

Während der Messe gibt es neben der Möglichkeit Kaffee, Kuchen und kalte Getränke einzunehmen, einen Imbisswagen mit warmen Gerichten. Die Kinder erwartet auf der sogenannten „Kinderbaustelle“ verschiedene Spielmöglichkeiten. Bei einem Gewinnspiel werden Gesamtpreise im Wert von über 1.000 Euro verlost. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ebenso wie der Eintritt zur Messe kostenlos.

Weitere Informationen zu den Fachvorträgen und zu allen weiteren Themen finden Interessierte auf der Homepage www.baumesse-wietmarschen.de. Für Fragen im Vorfeld der Messe steht Werner Berning, Tel. 05925/202030, info@win-nordwest.de, zur Verfügung.