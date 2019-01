Wietmarschen. Die Gemeinde Wietmarschen will zügig den Bau einer Kita an der Heinrichstraße in Lohne verwirklichen: Am Donnerstag begannen Mitarbeiter des Bauhofes damit, das mit Gehölzen bewachsene Grundstück freizuräumen. Derweil gehen Anlieger juristisch gegen das Vorhaben vor.

Am Morgen unternahmen Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters einen letzten Versuch, um Anlieger von einer Klage abzuhalten – vergebens. In einem Gespräch vor Ort meinte Wellen, dass dadurch der Bau nur verzögert, aber nicht verhindert werden könne. "Wir müssen jetzt handeln, um dringend benötigte Kita-Plätze zu schaffen", betonte der Bürgermeister. Die Anlieger hoben ihrerseits die ökologische Bedeutung der Fläche hervor und machten auf die zu erwartende Verkehrsbelastung aufmerksam. Die Kritiker, die bereits einen Anwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt haben, gaben während der Unterredung nicht zu erkennen, ob sie einlenken werden. Wie berichtet, soll die neue Kita mit zunächst 80 Plätzen voraussichtlich im Oktober 2019 eröffnen. Der Ra





Für das Grundstück an der Heinrichstraße fasste der Rat am 18. Dezember 2018 einstimmig den Satzungsbeschluss im Rahmen der Bauleitplanung. Dies bedeutet, das die bisherige Spielplatzfläche in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt wird, um das Projekt zu ermöglichen. Zuvor hatte sich der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss intensiv mit dem Vorhaben befasst. Zudem führten Wellen und Peters im vergangenen Jahr mehrere Gespräche mit Anliegern. "Der Bebauungsplan ist mit Veröffentlichung zum Ende des Jahres 2018 rechtskräftig geworden", hob der Bürgermeister hervor. Der Baukörper soll circa 60 Meter lang und 20 Meter breit werden.

Ebenfalls noch 2018 wurden verschiedene Ausschreibungen für die ersten baulichen Tätigkeiten der Kindertagesstätte in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim auf den Weg gebracht. "Um kurzfristig mit den Rohbauarbeiten beginnen zu können, ist eine Räumung des Baufeldes erforderlich", erläuterte Peters. Hierzu werden nach seinen Worten in den nächsten Tagen die Arbeiten zur Entfernung des Gehölzbestandes fortgesetzt. Er verwies darauf hin, dass umfangreiche Ersatzmaßnahmen in Gildehaus in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bereits sichergestellt wurden.









Peters und Wellen unterstrichen, dass diese Ersatzmaßnahmen auch von der BUND-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim als geeignet bewertet worden seien und die Baufeldräumung lediglich im unbedingt notwendigen Rahmen erfolge. Nach ihren Angaben werden ein Teil der Bäume beziehungsweise Hochstämme in der Wallhecke erhalten. Die ökologische Baubegleitung erfolge durch einen amtlich anerkannten Fledermausgutachter. Die Gemeindevertreter gehen davon aus, dass bei geeigneter Witterung in Kürze mit den Gründungsarbeiten begonnen werden kann.

Verfahren beim Verwaltungsgericht Osnabrück anhängig

Unterdessen hat eine Gruppe von Anliegern mitgeteilt, dass sie gegen das Vorhaben juristisch vorgeht. "Ein Verfahren beim Verwaltungsgericht Osnabrück ist anhängig", teilte ein Sprecher mit. Bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim habe man sich am Donnerstagvormittag auf telefonische Rückfrage der beauftragten Anwaltskanzlei vom Vorgehen der Gemeinde überrascht gezeigt.

Nach Auffassung der Anlieger ist der Bebauungsplan rechtswidrig. Natur- und Landschaftsschutzbelange seien nicht im gebotenen Umfang berücksichtigt. Die problematische Verkehrssituation rund um das Plangrundstück spiele in der Begründung des Bebauungsplans praktisch keine Rolle. Zudem habe die Gemeinde in ihrem Eigentum stehende Alternativgrundstücke nicht in die Betrachtung einbezogen. Die Anlieger sehen darin Abwägungsdefizite, die sie in einem zweiten, parallel geführten Verfahren im Rahmen einer sogenannten Normenkontrolle durch das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht überprüfen lassen.