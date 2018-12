Auf ein gutes neues Jahr hoffen (von links) Ludger Wübben, Francis Möllers, Helga Möhlenkamp, Heike Fehsenfeld, Maria Rabbe und Bärbel Kuhl. Foto: Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Wenn Helga Möhlenkamp (83) und Maria Rabbe (76) in der Silvesternacht mit einem Gläschen Sekt auf ein gutes Jahr 2019 anstoßen, werden sie dies in der Gemeinschaft des Marienheims in Wietmarschen-Lohne tun. Vor zweieinhalb Jahren sind die beiden Damen in die Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirche gezogen und fühlen sich dort sehr wohl.