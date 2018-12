Nähere Auskünfte und Beratung zu den Glasfaserhausanschlüssen in Lohne erhalten Interessierte beim EWE Vertriebspartner Schumacher Computersysteme, Hauptstraße 47 in Nordhorn, im Internet unter www.ewe.de und über die kostenlose Infoline 0800 393 200. Zudem werden alle im Ausbaugebiet liegende Haushalte zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Diese finden am 15. Januar, 16. Januar. und 17. Januar jeweils um 18.30 Uhr im Lohner Gasthaus Schnieders, Hauptstraße 70, statt. Zudem werden alle Betriebe im Gewerbegebiet an der A 31 in den nächsten Wochen kontaktiert.