Wietmarschen. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen ist der Kindergarten St. Johannes in Wietmarschen neu eingeweiht worden. Kindergartenleiterin Helga Voet sowie die Erzieherinnen mit den Sonnenblumenkindern begrüßten musikalisch etwa 40 Gäste mit dem Lied: „Schön, dass ihr da seid. Es freut uns sehr.“

Bevor Pfarrer Gerhard Voßhage die neuen Räume mit Weihwasser segnete, dankte im Namen der Kirchengemeinde Pastoral- Koordinator Rainer Axmann allen, die an den Umbaumaßnahmen beteiligt waren, „und so schöne Gruppenräume geschaffen haben.“ Unter ihnen Vertreter von ausführenden Unternehmen, Kirchenvorstands- und Gemeinderatsmitglieder, Kommunal- und Landkreispolitiker sowie Elternvertreter. Ganz besonders dankte er den Kindergartenmitarbeiterinnen und Kindern dafür, dass die Kita über Monate im laufenden Betrieb umgebaut werden konnte.

Seinen Dank für die „kompetente und verlässliche Unterstützung“ richtete er an das gesamte Team, den Architekten Carsten Egbers sowie an Andreas Reinartz vom Bischöflichen Generalvikariat. Alle Anwesenden hätten die Bereitschaft gezeigt, mitzudenken, mitzugestalten, mit anzupacken, auch über das normale Maß hinaus. „Ich danke allen für die Geduld und Offenheit, danke den Eltern für die Toleranz, auch wenn die Waschmaschinen immer gut gefüllt waren, denn die Kinder haben gerne im schwarzen Sand gespielt, waren von den Bauarbeitern und Handwerkern, vor allem von den großen Maschinen begeistert“, betonte Axmann unter herzlichem Beifall.









Wer Kindern fördern und fordern wolle, benötige eine qualitativ hochwertige Kita und engagiertes Personal. „Wir als Träger sind sehr dankbar für die frühkindliche Bildung in diesen Räumen und wissen: Wir haben in die Zukunft investiert“, freute sich Axmann.

Bürgermeister Manfred Wellen dankte allen, die „so etwas Schönes und Neues geschaffen haben.“ Man könne auf die „beeindruckenden Baumaßnahmen“ stolz, sein, die auch im Außenbereich noch fortgeführt würden, „damit es noch mehr Spaß macht, in die Kita zu gehen“, betonte Wellen. Die 1,2 Millionen Euro seien richtig gut investiertes Geld, „denn junge Menschen sind jeden Euro wert.“

Anzeige Anzeige

Operation am offenen Herzen

Für Dechant Gerhard Voßhage sei die Kita-Einweihung ein „ganz besonderer Tag, denn Gott begleitet unser Leben.“ Die Räume seien wichtig, aber es komme auf die Menschen an. „Auf euch liebe Kinder, auf die Erzieherinnen, die dafür sorgen, dass der Laden hier läuft. Und dazu gehöre eine ganze Menge“, so der Pfarrer. Es sei eine „Operation am offenen Herzen“ gewesen, richtete er seinen Dank an alle, vor allem an die Kita-Leiterin Helga Voet. Nach dem gemeinsamen Gebet segnete er die neuen Räume.

Architekt Carsten Egbers dankte dem Arbeitskreis, auch für die „nicht immer ganz einfache und unkomplizierte Zusammenarbeit.“ Die Kita-Leiterin erhielt den überdimensionalen Schlüssel und 1800 Euro, gespendet von vielen Beteiligten, für neue Spielgeräte.

Helga Voet stellte in Reimform die angenehmen und schwierigen Seiten monatelanger Umbaumaßnahmen vor. Auch alle bürokratischen Hürden seien genommen worden, und nun spielen weitere 15 Kinder in hellen, großen qualitativ hochwertigen Räumen. „Ich danke allen für Wort und Tat und meinem Team, das mir den Rücken freihielt.“









Spielerisch führten die Sonnenblumenkinder die Umbaumaßnahmen vor. Und so konnten sich alle noch einmal ein Bild von den ratternden Baumaschinen, Kränen, Kipplastern, Bauarbeitern und Handwerkern machen. Den Kindern gefiel Realität und Spiel bestens.

Uwe Fietzek, Erster Kreisrat der Grafschaft Bentheim, zollte allen „großen Respekt für die ambitionierte Arbeit in kürzester Zeit.“ Er kenne die weiteren Wünsche zum Wohle der Kinder und versprach, dass der Landkreis sich auch an den nächsten Baumaßnahmen wieder beteiligen werde.Bischof Franz-Josef Bode freue sich über die Kita-Einweihung, sagte Andreas Reinartz, „denn Kinder sind wie kleine Sonnenstrahlen, die täglich unser Leben erhellen.“