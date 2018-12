Wietmarschen. Der Gemeinderat Wietmarschen hat den Weg freigemacht, damit eine neue Kita an der Heinrichstraße im Ortsteil Lohne in Trägerschaft des DRK gebaut werden kann. Anlieger Hans-Jörg Palfner erwägt jetzt eine Klage gegen das Projekt.

Bürgermeister Manfred Wellen betonte in der Sitzung im Packhaus in Wietmarschen, dass die Gemeinde alles unternommen habe, um die Kritiker in die Planungen einzubinden. "In öffentlichen Sitzungen sind die Anlieger zu Wort gekommen. Zudem nahmen sie unser Angebot an, persönliche Gespräche zu führen." Wie berichtet, soll die auf 105 Plätze ausgelegte Kita im Oktober 2019 eröffnen, um den großen Bedarf vor allem an Krippenplätzen zu decken. Zunächst sollen dort 80 Jungen und Mädchen in zwei Krippen- und zwei Regelgruppen betreut werden. Der Rat fasste jetzt im Rahmen der Bauleitplanung den Satzungsbeschluss.









Palfner wies erneut darauf hin, dass seine Frau und er als unmittelbare Anlieger im Amselweg wegen des Kinderlärms eine unzumutbare Belastung fürchteten. Er forderte die Gemeinde dazu auf, ihm eine Lärmschutzwand zu finanzieren. "Wenn man mir nicht entgegenkommt, werde ich klagen müssen." Ratsvorsitzender Johannes Osseforth bat Palfner darum, diesen Schritt nicht zu vollziehen. Das Vorhaben lasse sich nicht verhindern, sondern allenfalls verzögern. Die Kinder seien in diesem Fall die Leidtragenden.