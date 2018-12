Wietmarschen. Die Ortsdurchfahrt der L 45 im Ortsteil Wietmarschen (Lingener Straße) wird saniert. Zudem wird die L 45 von Wietmarschen bis Hohenkörben einschließlich des Radweges erneuert. Die Maßnahme soll im Sommer 2019 umgesetzt werden.

Das haben der Grafschafter CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers und der Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Geschäftsbereich Lingen), Klaus Haberland, unserer Redaktion mitgeteilt. Die Landesstraßen profitieren laut Hilbers, der auch niedersächsischer Finanzminister ist, vom aktuellen Haushaltsentwurf. Mit dem „Sonderprogramm Ortsdurchfahrten" sind für 2019 und 2020 jeweils 15 Millionen Euro für die Sanierung von Landesstraßen vorgesehen.

„Das Sonderprogramm für Ortsdurchfahrten und grundhafte Erneuerungen soll in den nächsten beiden Jahren eine spürbare Verbesserung des Zustands der Landesstraßen einleiten“, erläuterte Hilbers und freute sich, dass die Grafschaft Bentheim in Gildehaus (Sanierung der L 39) mit 500.000 Euro und in Wietmarschen mit 750.000 Euro von den Maßnahmen der Landesregierung profitieren wird.

Der stellvertretende Verwaltungschef der Gemeinde Wietmarschen, Manfred Osseforth, freute sich über die Nachricht aus Hannover. Zugleich verwies er auf den hohen Sanierungsbedarf der L 45 zwischen Lohne und Wietmarschen vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit. Die Gemeinde hoffe auch für diesen Streckenabschnitt auf Landesmittel, damit diese Maßnahme umgesetzt werden könne.