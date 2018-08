Wietmarschen. Erstmals soll in Wietmarschen eine Baumesse veranstaltet werden. Damit reagiert die Firma Wirtschaft Innovation Nordwest nach eigenen Angaben auf die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken. Sie soll im Januar 2019 stattfinden.

Der Wunsch nach einem Eigenheim ist in unserer Region noch immer sehr stark, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Viele wüssten den Wohnstandort in der Gemeinde Wietmarschen zu schätzen. Dies sei auch der Grund dafür, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken ungebrochen hoch ist. Daher plant die Firma in Kooperation mit der Gemeinde Wietmarschen sowie mit Unterstützung der Werbegemeinschaft Wietmarschen erstmalig eine branchenübergreifenden Baumesse. Diese soll am Samstag, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, in der Mehrzweckhalle in Lohne in der Jahnstraße stattfinden.

Arbeit und Ausbildung

Das Thema Arbeit und Ausbildung im Baubereich soll auf der Messe besonders berücksichtigt werden. Hierdurch diene die geplante Messe auch als Jobbörse für das regionale Handwerk. Aussteller erhielten eine gute Chance, potenzielle Auszubildende oder Fachkräfte anzusprechen.

Gemeinde unterstützt

Laut Bürgermeister Manfred Wellen unterstützt die Gemeinde die Messe für Haus, Hof und Garten als wirtschaftsfördernde Maßnahme gerne. Im Rahmen einer solchen Veranstaltung könne sich nicht nur Wietmarschen als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort vorstellen, sondern Firmen hätten die sehr gute Möglichkeit, sich und ihre Leistungen zu präsentieren.

Branchenvielfalt

Von der Bauplanung über die Finanzierung bis hin zur letztendlichen Fertigstellung einer Immobilie soll alles gezeigt werden. Des Weiteren sollen auch Themen wie Renovierung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen präsentiert werden. Weitere Themenbereiche wie Innenausbau, Einrichtung, Energie und Garten runden die Branchenvielfalt der Messe ab.

Kinderbaustelle

Damit sich Eltern an den Messetagen in Ruhe an den geplanten 20 bis 30 Ständen informieren können, wird eine „Kinderbaustelle“ eingerichtet. Daneben wird es Gelegenheit geben, Messeeindrücke bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen mit anderen Gästen ausgiebig zu besprechen.

Anregungen und Anmeldungen

Ansprechpartner für die Umsetzung der Baumesse ist Werner Berning von der Firma Wirtschaft Innovation Nordwest, Am Markt 2, 49835 Wietmarschen, Tel. 05925/202030, info@win-nordwest.de. Er und Kerstin Koers stehen für Fragen, Anregungen und Ausstelleranmeldungen zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Weitere Details zur Messe und alle notwendigen Unterlagen sind auf www.baumesse-wietmarschen.de.zu finden.