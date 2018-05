Connemann in Lohne: Kritik an Frauenanteil in Gremien MEC öffnen

Politikerin Gitta Connemann besuchte kürzlich die Frauenunion Lohne und hielt dort einen Vortrag zum 100-jährigen Wahlrecht der Frau. Foto: Frauenunion Lohne

Wietmarschen. Die Frauenunion Lohne hat am 14. Mai Gitta Connemann, Mitglied des Bundestages (MdB) in Empfang genommen. Die Politikerin hat einen Vortrag zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht und warum wir Frauen in der Politik brauchen“ gehalten – und übte Kritik am geringen Frauenanteil in wichtigen politischen Positionen. Dies geht aus einer Mitteilung der Frauenunion hervor.