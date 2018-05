Diese Humber, Baujahr 1910, von Walter Schenk aus Spenge, wird das älteste Motorrad am Freizeitsee Lohne in Wietmarschen sein. Foto: AMC Ibbenbüren/Matthias Mausolf

Wietmarschen. Die Teilnehmer der 38. Internationalen Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye kommen am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, zur Mittagsrast an den Freizeitsee Lohne in Wietmarschen. Erwartet werden die rund 270 historischen Motorräder ab 12 Uhr an der Gaststätte Dragos am See.