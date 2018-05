Wietmarschen. Im Betrieb von Andreas Fleer in Wietmarschen schlüpfen die Hähnchen im Stall. Dasfördert das Tierwohl, denn die Hähnchen müssen nicht mehr in der Brüterei sortiert und dann transportiert werden.

Hähnchenmäster stallen für gewöhnlich einen Tag alte Küken ein. Diese sowohl männlichen als auch weiblichen Tiere haben nach dem Schlupf in der Brüterei schon eine ganze Menge erlebt, wenn sie auf den Hof kommen. Sie wurden geimpft, abgezählt in Kisten gepackt, transportiert und schließlich in einer fremden Umgebung wieder ausgeladen. Bei Andreas Fleer in Wietmarschen geht es nach dem Schlupf geruhsam zu, denn die Tiere kommen bei ihm im Stall zur Welt. Fleer geht damit einen Schritt zurück zur Natur.

45.000 Eier auf Hobelspänen

Feuchtwarme Luft strömt aus der geöffneten Stalltür. Ein ruhiges Piepen ist zu vernehmen. Am Boden, auf einem Bett aus etwa sieben Zentimeter hoch aufgeschichteten Hobelspänen, liegen Eier. Viele Eier. 45.000 Stück. Dazwischen wuseln Küken, manche schon im hellgelben trockenen Flaum, andere recken ihren feuchten Kopf aus der Schale – und durch einige der Schalen zwängt sich gerade erst der spitze Schnabel. Für Fleer ist das mittlerweile Routine: Er hat zum zehnten Mal Bruteier bekommen statt Eintagsküken.

System „Nestborn“ kann sofort angewendet werden

Dass Hähnchen im Stall schlüpfen, ist nicht neu. Im Gegensatz zu bereits angewendeten Verfahren kommt Fleer jedoch ohne zusätzliche technische Investitionen aus. Das System „Nestborn“ wurde von drei Brütereien in den Niederlanden und Belgien entwickelt und kann von jedem Hähnchenmäster sofort angewendet werden. Für die Küken entfällt damit der Stress des Sortierens und des Transportes am ersten Lebenstag. Außerdem haben sie sofort die Möglichkeit, etwas zu trinken und Futter aufzunehmen.

Dies ist insbesondere deshalb von Vorteil, weil sich der Schlupf der Tiere über drei Tage hinzieht. Das heißt, wenn die letzten Küken schlüpfen, sind die ältesten bereits zwei Tage alt. Sind im Stall alle Küken da, hat Fleer Arbeit. Er geht durch den Stall und sammelt alle nicht geschlüpften Eier ein. Die meisten davon sind gar nicht befruchtet worden.

„Der Schlupf ist ein natürlicher Vorgang“

Für den Landwirt hat sich einiges geändert, seitdem er Bruteier statt Küken bekommt. Er selbst übernimmt damit einen Teil der Verantwortung für die Brut, und das gefällt ihm. Anfangs hatte er Bedenken, er könne etwas falsch machen. Heute weiß er: „Das ist nicht so, denn der Schlupf ist ein natürlicher Vorgang.“ Sollen Eier kommen, muss Fleer lediglich das Schlupfbett aus Hobelspänen präpariert haben. In dieser luftigen Einstreu sinken die Eier ein wie in einem Nest. Restarbeiten wie das Vorbereiten von Futter und Wasser können auch nach dem Einlegen der Eier, das maschinell erfolgt, noch erledigt werden.

Ovoscans messen Eiertemperatur und die Luftfeuchtigkeit

Damit für die Bruteier das erforderliche Milieu im Stall herrscht, übernehmen sogenannte Ovoscans die Kontrolle. Sie messen die Eiertemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Die ermittelten Werte werden zu einem Computer im Vorraum, zur Brüterei und auf das Mobiltelefon des Landwirts weitergeleitet. So hat dieser das Geschehen immer im Blick und kann gegebenenfalls die Temperatur in Absprache mit der Brüterei anpassen.

Fleer sieht den Haupteffekt des Schlupfes im Stall in den ausgeruhten und vitaleren Küken. In Kombination mit einer frühen Futter- und Wasseraufnahme hat dies einen positiven Effekt auf die Darmentwicklung. Alles andere wie eine bessere Tiergesundheit ergebe sich daraus, sagt er.

Bisher noch kein Antibiotikum eingesetzt

Der Landwirt hat bislang bei den vor Ort geschlüpften Tieren noch kein Antibiotikum einsetzen müssen. Er beobachtet, dass die Küken ruhiger sind, und damit ist auch die Lautstärke des Piepens meint. Dass sie weniger gestresst sind, zeigt sich auch am Wasserbedarf. So trinken im Stall geschlüpfte Tiere nur etwa ein Drittel dessen, was ein Eintagsküken aufnimmt, beobachtet Fleer.

Sprayimpfung gegen die Infektiöse Bronchitis

Die üblicherweise direkt in der Brüterei angewandte Sprayimpfung gegen die Infektiöse Bronchitis, eine Erkrankung der oberen Atemwege, wird beim Schlupf im Stall vom Tierarzt durchgeführt. Dazu wird Impfstoff mit einer Rückenspritze über die Tiere vernebelt. Dies geschieht, wenn alle Küken geschlüpft sind und die normale Aufzuchtphase beginnt. Von da an läuft alles wie gewohnt. Die Eierschalen bleiben übrigens im Stall. Sie dienen den Küken als Beschäftigung und werden teilweise auch gefressen. Nach 14 Tagen ist davon nichts mehr zu sehen.

