Lohne. Der Modellflugtag des MFC Phönix Lohne hat unter dem schlechten Wetter am ersten Tag des Wonnemonats Mai gelitten: Die Teilnahme war gering, nur wenige Flieger konnten – vor allem aufgrund des starken Windes – starten.

„Absagen wollen wir die Veranstaltung auf keinen Fall“, hieß es am Dienstagvormittag vom Modellflugclub Phönix. Verständlich, ist der Flugtag in Lohne doch eine Traditionsveranstaltung. Doch das Wetter meinte es nicht gut mit den ambitionierten Hobby-Fliegern.

Wenige Modelle konnten starten

Nur wenig des geplanten Programms habe letztlich stattfinden können, teilte der Schriftführer des MFC, Rolf Becker, unserer Redaktion mit. Lediglich Flugzeuge, die dem Wind trotzen können, seien abgehoben, darunter der Hubschrauber T-Rex 700 Dominator, gesteuert von Simon Schütte. Er sei ein wahrer Akrobat an den Steuerknüppeln und fliege alle möglichen, aber auch unmöglich scheinenden Flugfiguren, meint Becker. Auch die Disziplin Mikado-Fliegen habe in zwei Durchgängen stattgefunden sowie der Start des Bonbon-Fliegers, der für die kleinen Besucher in jedem Jahr süße Leckereien abwirft.

Verständnisvolle Besucher

Erst gegen Abend, als kein Regen mehr in Sicht schien und die Sonne sich zeigte, hätten sich laut Becker vereinzelt noch einige Besucher eingefunden. „Die Zuschauer, die da waren, hatten aber Verständnis dafür, dass nur wenig stattgefunden hat“, sagt Becker und hofft auf bessere Gegebenheiten für den Modellflugtag in 2019.