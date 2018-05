pm Wietmarschen. Mit der Familienwallfahrt am 6. Mai 2018 beginnt auch die Saison im Wietmarscher Stifts- und Wallfahrtsmuseum, das an den Sonntagen alle Interessenten zum kostenlosen Besuch einlädt.

Zu sehen sein werden auch die wertvollen Votivgaben aus Gold und Silber, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Ehrenamtliche Gästeführer geben den Besuchern dabei auf Wunsch fachkundige Auskünfte zur Geschichte von Kloster und Stift, Kirche und Gemeinde. Die Votivgaben seien der Muttergottes von Wietmarschen seit dem 17. Jahrhundert gestiftet worden. Diese einst in langen Ketten am Gnadenbild aufgehängten Gaben sind der Mitteilung zufolge in der Goldschmiedewerkstatt des Wietmarscher Schmuckgeschäftes Lütkeniehoff fachmännisch restauriert worden. Sie würden sich nun in neuem Glanz zeigen.

Echtheit durch Papst zertifiziert

Unter den Exponaten fänden sich Silbertafeln mit eingravierten religiösen Symbolen und Stifternamen ebenso wie Kruzifixe und Heiligenplaketten vom 17. bis 20. Jahrhundert. Seltene Stücke seien ein kleines Silberkreuz mit einem Reliquiar und eine Kapsel mit Reliquien, die wohl einst als Amulett getragen wurde. Ihre Echtheit sei durch ein päpstliches Siegel zertifiziert. Auch Königsplaketten der Wietmarscher Schützen seien in früheren Jahrhunderten dem Gnadenbild übereignet worden. Sie gäben mit ihren eingravierten Namen und Berufssymbolen Einblick in die Kulturgeschichte des Ortes.

Modelle ermöglichen Einblicke

Eine weitere Neuigkeit im Museum seien Ateliermodelle der neun Stationen des Glaubensweges von Lohne nach Wietmarschen. Laut Mitteilung wurden sie vom Osnabrücker Künstler Dominikus Witte geschaffen und der Gemeinde vom bischöflichen Beauftragen für die Wallfahrt, Reinhard Molitor, übereignet. Diese Modelle würden auch Besuchern, die langen Glaubensweg (rund zehn Kilometer) nicht selber gehen können, zu Gute kommen. Sie ermöglichen einen Einblick in die Darstellungsweise dieses Pilgerweges.

Betreut wird das Museum auch in diesem Jahr von ehrenamtlichen Helfern des Heimatvereins und der Kirchengemeinde.

Termine auch nach Vereinbarung

Geöffnet ist die Ausstellung an allen Sonn- und Feiertagen im Mai und Oktober von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 Uhr; von Juni bis September jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr. Führungen durch das Museum können auch zu anderen Terminen vereinbart werden unter Tel. 05925/397.