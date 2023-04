Baustelle Kirchstraße: Das Bild zeigt die aktuellen Kanalbauarbeiten. Im Hintergrund befindet sich die evangelisch-reformierte Kirche. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Arbeiten müssen koordiniert werden Zwei Baustellen: Kirchstraße und reformierte Kirche in Lingen Von Thomas Pertz | 26.04.2023, 12:43 Uhr

Sanierungsfälle sind sowohl die evangelisch-reformierte Kirche in Lingen als auch die Kirchstraße, in der sie steht. An der Straße wird derzeit gearbeitet - und sie soll auch erst fertig werden, ehe es mit der Kirche weitergeht, erklärt Stadtbaurat Lothar Schreinemacher.