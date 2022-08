Nicht nur einen damals 19-Jährigen verletzte einer der Angeklagten schwer. Einige Monate später schlug er auch auf einen Vater vor den Augen von dessen Kindern ein. FOTO: dpa up-down up-down Haftstrafe für Angeklagten Verprügelt in Lingen: Krankenhaus statt Geburtstagsparty im Joker Von Anne Bremenkamp | 19.08.2022, 09:41 Uhr

Schwer verletzt ins Krankenhaus statt Geburtstag feiern in der Disko: So endete ein Abend vor drei Jahren in Lingen für das Opfer von zwei jungen Männern. Die Urteile gegen die Täter fielen nun sehr unterschiedlich aus.