Zwei Frauen sind bei einem Unfall an der Rheiner Straße in Lingen verletzt worden. Foto: Hermann Bojer up-down up-down An der Auffahrt zur B213 Zwei Frauen bei Unfall an der Rheiner Straße in Lingen verletzt Von Hermann Bojer und Julia Mausch | 05.06.2023, 15:09 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lingen an der Rheiner Straße sind am Montagmittag zwei Frauen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.