Bei dem Unfall wurde das Auto am Freitag massiv beschädigt. Foto: Hermann Bojer Hoher Sachschaden Zusammenstoß mit Lkw: Unfall an der Haselünner Straße in Lingen Von Hermann Bojer | 28.04.2023, 12:24 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag an der Haselünner Straße in Lingen gekommen. Eine Frau ist in ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.