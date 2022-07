Trauriger Höhepunkt ist die Attacke, die SPD-Fraktionschef Friedhelm Wolski-Prenger gegen Günter Fiening als Leiter der Waldschule Leschede geritten hat. Dem Pädagogen vorzuwerfen, er würde in der Debatte Eltern und Schüler instrumentalisieren, ist starker Tobak und geht an der Sache völlig vorbei. Und auch die oberlehrerhafte Attitüde, die Bürgermeister Bernhard Overberg gegenüber Fiening anschlug , der „ohne jedwede Legitimation“ Äußerungen in dieser Angelegenheit von sich gebe, hätte sich dieser besser ersparen sollen. Klar ist Fiening legitimiert: als erfolgreicher Grundschulleiter über viele Jahre hinweg. Die Waldschule Leschede genießt in der Bildungsregion Emsland und darüberhinaus einen hervorragenden Ruf. Für eine pädagogische Sachdarstellung muss der Rektor den Bürgermeister nicht um Erlaubnis bitten.