Die Unternehmenszentrale hat seit 2017 ihren Standort in in diesem Neubau. Archivfoto: Zech Übernahme zum 1. September Deshalb wird aus dem Unternehmen Zech in Lingen TÜV Süd Von Thomas Pertz | 17.07.2023, 06:04 Uhr

Seit 1998 steht Siegfried Zech an der Spitze der Zech-Ingenieurgesellschaft in Lingen. Am Donnerstag hat der 62-Jährige der Belegschaft bekannt gegeben, dass er sich aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Seinen Nachfolger hatte er mitgebracht.