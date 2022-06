Beamte des Hauptzollamts Osnabrück ermittelten in Lingen FOTO: dpa (Symbolbild) Zufallsfund Zöllner finden Marihuana bei Hausdurchsuchung in Lingen Von Johanna Dust | 13.06.2022, 13:30 Uhr

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück suchten Zöllner am 8. Juni in Lingen nach Beweisen in einem anderen Fall, als ihnen in einer Nachbarwohnung ein Marihuana-Geruch auffiel.