Der Sommer im Emsland pendelte in diesem Jahr von einem Extrem ins andere. Im Mai und Juni fiel über Wochen bei hohen Temperaturen kaum Regen. Wer nicht wollte, dass Rasen und Pflanzen im eigenen Garten austrocknen, musste zum Wasserschlauch greifen – wenn Wasserverbände gerade nicht zum Wassersparen aufriefen.

Im Juli und August fiel anschließend so viel Regen, dass vielerorts im Emsland die Gullys überliefen. Dabei ging viel Regenwasser verloren. Mit einer Zisterne können Hausbesitzer laut Jens Lampe nicht nur ihren Garten in Trockenphasen mit überschüssigem Wasser umweltfreundlich bewässern, sondern auch Geld bei den Wasserkosten sparen.

Mehr Informationen: Was ist eine Zisterne? größer als Größer als Zeichen Regenwasserzisternen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Das Regenwasser vom Hausdach fließt über ein Fallrohr in einen Filter, wo es von grobem Schmutz gereinigt wird, und anschließend in die Zisterne. Dort sinken die restlichen im Wasser schwebenden Partikel auf den Boden des Tanks. Mit der Zeit entsteht so eine feine Sedimentschicht, in der Mikroorganismen leben, die das Wasser natürlich reinigen. Das gesammelte Wasser wird aus der Zisterne knapp unterhalb der Oberfläche mithilfe einer Pumpe entnommen.

Zisterne muss gut geplant werden

Der Haus- und Bewässerungstechniker Jens Lampe ist Inhaber der Firma Elsner Haustechnik in Haselünne und verbaut mit seinen Angestellten Zisternen in den Gärten von Eigenheimbesitzern und Großkunden im Emsland. Er weiß, eine Zisterne im Garten zu verbauen ist aufwendig und kann durchaus teuer werden.

Die Kosten für den Einbau einer Zisterne hängen laut Lampe von mehreren Faktoren ab:

Wichtig ist die Tankgröße, denn je größer die Zisterne, desto teurer wird es. Außerdem hängt die Größe der Regenwasserzisterne maßgeblich von der Dachfläche ab. Für 25 Quadratmeter Dachfläche benötigt man etwa 1000 Liter Volumen.

Das Material: Kunststoff-Zisternen sind in Größen bis fünf Kubikmetern in der Regel günstiger als Zisternen aus Beton und lassen sich einfacher verbauen. Beton-Zisternen sind hingegen stabiler und langlebiger.

Wofür das Regenwasser aus der Zisterne benutzt werden soll. Wird damit nur der Garten bewässert, ist der Einbau der Zisterne relativ simpel. Sollen auch die Toilettenspülung oder die Waschmaschine mit Regenwasser laufen, sind zusätzliche Leitungen, Pumpen und Filter nötig. Dadurch wird der Einbau der Zisterne deutlich aufwendiger und teurer.

Kunststoffzisternen gibt es in vielen verschiedenen Formen. Als Flachtank muss das Loch nicht so tief gegraben werden. Symbolfoto: imago images/ Rupert Oberhäuser

Eine Zisterne kostet samt Einbau mehrere tausend Euro

Wie viel der Einbau einer Zisterne in etwa kostet, ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich, so Lampe. Dennoch versucht er einen groben Überblick zu geben: „Eine vierköpfige Familie mit einem typischen Einfamilienhaus im Emsland (150 Quadratmeter Dachfläche, 300 Quadratmeter Garten), braucht eine etwa fünf bis acht Kubikmeter große Zisterne“, rechnet Lampe vor. Das koste inklusive Einbau zwischen 5000 und 6000 Euro.

Zwar können Eigenheimbesitzer den Wassertank auch selbst installieren und sich die Kosten für einen Handwerker sparen, der Fachmann rät davon aber ab. So eine Anlage müsse fach- und normgerecht eingebaut werden. Besonders, wenn das Regenwasser auch im Haushalt verwendet werden soll, da der Wasserkreislauf des Hauses und der Zisterne voneinander getrennt sein müssen.

Betonzisternen müssen wegen ihres hohen Gewichts und mit einem Kran eingesetzt werden. Symbolfoto: imago images/IlluPics

Experte rät: Von hohen Kosten nicht abschrecken lassen

„Hausbesitzer sollten sich bewusst sein, dass eine Zisterne eine Investition ist, die über viele Jahre hinaus nachwirkt“, erklärt Haustechniker Lampe. „Eine fachmännisch eingebaute und gut gepflegte Zisterne kann 70 Jahre und älter werden. Wenn man bedenkt, dass ein Vier-Personen-Haushalt täglich 100 Liter Wasser nur für die Klospülung verbraucht, kommt da einiges zusammen.“

Allein bei der Bewässerung des Gartens lassen sich laut Lampe jedes Jahr bis zu 50.000 Liter Wasser sparen. Foto: dpa-tmn

Lampe schätzt, dass es aufgrund der aktuellen Trink- und Abwasserpreise im Emsland etwa fünf bis zehn Jahre dauert, bis eine Zisterne ihre Baukosten in Ersparnissen wieder eingespielt hat. Danach fallen nur noch geringe Kosten für deren Wartung, Reinigung und Ersatzteile an. Und dieser Zeitraum könnte sich in Zukunft deutlich verkürzen, denn Wasser wird durch den Klimawandel auch im Emsland teurer werden, vermutet der Haustechniker.

Fördergelder von Kommunen im Emsland können Kosten senken

Zusätzlich können interessierte Eigenheimbesitzer in einigen Gemeinden, darunter Wietmarschen, Emsbüren, Meppen und Haren, inzwischen Fördergelder für den Bau einer Zisterne beantragen. Das senkt die hohen Erstausgaben zumindest etwas.

Mehr Informationen: Diese Städte und Gemeinden im Emsland fördern den Bau von Regenwasserzisternen größer als Größer als Zeichen Die Stadt Lingen fördert bis zu 25 Prozent der Anschaffungskosten (maximal 250 Euro ) für eine Zisterne ab einer Größe von einem Kubikmeter .

Anschaffungskosten (maximal ) für eine Zisterne ab einer Größe von . In der Stadt Meppen werden ab Januar 2024 bis zu 25 Prozent der Anschaffungskosten (maximal 500 Euro ) für eine Zisterne ab einer Größe von vier Kubikmetern gefördert.

bis zu 25 Prozent der Anschaffungskosten (maximal ) für eine Zisterne ab einer Größe von gefördert. Die Samtgemeinde Spelle fördert eine Zisterne ab einer Größe von fünf Kubikmetern mit 20 Prozent der Baukosten (maximal 500 Euro ).

mit 20 Prozent der Baukosten (maximal ). Die Gemeinde Emsbüren wird ab Januar 2024 50 Prozent der nachgewiesenen Baukosten (maximal 500 Euro ) für eine Zisterne ab einer Größe von fünf Kubikmetern fördern.

50 Prozent der nachgewiesenen Baukosten (maximal ) für eine Zisterne ab einer Größe von fördern. Die Stadt Haren fördert ab Januar 2024 Zisternen mit einem Betrag von 100 Euro pro Kubikmeter Speichervolumen. Die Förderung gilt für Zisternen mit einem Volumen zwischen drei und fünf Kubikmetern .

Zisternen mit einem Betrag von Speichervolumen. Die Förderung gilt für Zisternen mit einem Volumen zwischen . Auch die Gemeinde Wietmarschen fördert Zisternen mit maximal 500 Euro ab einer Größe von fünf Kubikmetern. Die Bewilligung der Anträge erfolgt in den Gemeinden nach der Reihenfolge der Eingänge („Windhundverfahren“). Genauere Informationen zum jeweiligen Förderprogramm finden Interessierte auf der Webseite oder per Anruf bei ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Außerdem bezuschussen regionale Wasserverbände wie beispielsweise der Wasserverband Lingener Land den Einbau von Regenwasserzisternen zusätzlich zu den kommunalen Förderprogrammen. Ein Blick auf die Webseite des eigenen Wasserversorgers kann sich also lohnen.

Worauf beim Betrieb einer Zisterne geachtet werden muss

Nachdem die Zisterne installiert wurde, sollten in regelmäßigen Abständen (alle zwei Monate) die Dachrinnen, Siebe und Filter am Haus und in der Zisterne überprüft und wenn nötig gereinigt werden. „So bleibt das Regenwasser möglichst sauber und die Zisterne muss seltener gereinigt werden“, erklärt Lampe.

Wichtig ist laut dem Haustechniker, dass die Zisterne regelmäßig durch frisches Wasser aufgefüllt wird und nicht trocken fällt. Sonst könnte das Wasser kippen und unangenehme Gerüche entstehen. Außerdem bildet sich mit den Jahren eine Sedimentschicht auf dem Boden des Tanks, die entfernt werden muss, wenn sie dicker als fünf Zentimeter ist.

Wer diese Regeln befolgt, kann seine Zisterne laut Lampe bis zu fünf Jahre ohne eine Grundreinigung laufen lassen. Bei den meisten Kunden sei das jedoch eher alle zwei bis drei Jahre nötig.