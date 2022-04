Der Grünstreifen an der Auffahrt Altenlingen auf die B70 in Richtung Rheine brannte. Die Einsatzkräfte vor Ort vermuteten, dass aus dem Auto geworfene Zigarettenkippen Ursache der Feuer waren. „Wir appellieren an alle Autofahrer, bei diesem trockenen Wetter keine brennenden Zigaretten aus dem Fenster zu werfen“, sagte ein Feuerwehrmann. Vorsorglich befeuchteten die Einsatzkräfte den gesamten Grünstreifen.