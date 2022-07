Nachdenklich stimmt (v.l.) Ann Christin Koel, Petra Menger, Martin Gerenkamp, Philipp Ach und Timo Schulte-Renger trotz der Freude über den Preis für das Motto der Unfallwagen im Hintergrund. Darin verstarb 2011 ein 22-Jähriger. FOTO: wrog up-down up-down Ziel: Unfallzahlen bei den 17- bis 25-Jährigen senken Verkehrssicherheitswoche an Lingener Schulen Von Wilfried Roggendorf | 13.04.2012, 06:35 Uhr

Seit 1996 führt die Verkehrswacht Lingen alle zwei Jahre eine Verkehrssicherheitswoche an Lingener Schulen durch. Ziel ist, die Unfallzahlen bei den 17- bis 25-jährigen Verkehrsteilnehmern zu senken. In diesem Jahr nehmen an der Aktion, die vom 16. bis 20. April stattfindet, die Berufsbildenden Schulen (BBS), die Haupt- und Realschulen sowie das Franziskusgymnasium teil.