Am 11. Mai hat der zehnte von den Ukrainefahrern Lingen mit Hilfsgütern beladene Lkw das Emsland verlassen. Inzwischen ist er in Lanivtsi angekommen und von Helfern entladen worden. Die nächsten Transporte sind bereits geplant. FOTO: Ukrainefahrer Lingen Geschenke für Lanivtsi Hilfe für Ukraine aus Lingen: Zehnter Hilfstransport da - nächster folgt Von Carsten van Bevern | 19.05.2022, 18:42 Uhr

Am 3. März ist der erste mit Hilfsgütern beladene Lkw aus Lingen in die Ukraine gefahren. Jetzt ist dort der zehnte Lkw angekommen. An Bord Betten für das Krankenhaus in Lanivtsi, Hygieneartikel und Lebensmittel. Weitere Transporte sind geplant.