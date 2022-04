„Die Jägerschaft Lingen stellte damit einmal mehr unter Beweis, dass das jagdlichen Schießen einen hohen Stellenwert in der Organisation genießt“, freute sich Jochen Roling, Obmann für das Jagdliche Schießen in der Jägerschaft Lingen, über das gute Abschneiden der Einzel- und Mannschaftsschützen.

Zwölf Jäger aus der Jägerschaft Lingen nahmen an den Landesmeisterschaften teil. In der Klasse der Senioren errang Rudolf Lammers, Lünne den Titel des Landesmeisters mit einem Gesamtergebnis 331 von 350 möglichen Punkten. Zudem erreichte Rudolf Lammers in der Seniorenklasse den ersten Platz der Schrotschützen mit 29 von 30 möglichen Wurfscheiben.

In der Klasse der A-Schützen errang Thorsten Wilming aus Emsbüren den Titel des Landesmeisters mit einem Gesamtergebnis 335 von 350 möglichen Punkten. Zusätzlich belegte Thorsten Wilming in selbiger Klasse den ersten Platz der Kugelschützen mit 195 von 200 möglichen Ringen.

Die A-Mannschaft belegte mit 1301 Wertungspunkten den fünften Platz von insgesamt 61 teilnehmenden Mannschaften aus ganz Niedersachsen. Das Endergebnis bedeutet, dass durchschnittlich jeder Schütze mehr als 325 Punkte erreichte. Dieses hätte für das Erreichen der höchsten Auszeichnung (Großgold) je Wertungsschütze ausgereicht. Mannschaftsschützen waren Thorsten Wilming, Tobias Schütte, Ansgar Korte, Michael Schwiss, Sebastian Schröer, Jochen Roling, Christof Kölker, Christian Pingel, David Krolak und Martin Albers.

„Eines der obersten Anliegen der Jagd ist es, das Wild im Zuge der Jagdausübung schnell und sicher zu erlegen. Der sichere Umgang mit der Waffe ist hierfür absolute Voraussetzung“, betont Roling.

Das jagdliche Übungs- und Wettkampfschießen diene der Erhaltung und weiteren Verbesserung der Treffsicherheit und sei somit ein wichtiger Bestandteil der waidgerechten Jagdausübung. Um die Handhabung der Jagdwaffen sowie die eigene Schießfertigkeit und Treffsicherheit ständig zu trainieren und zu verbessern, nehmen viele Jäger regelmäßig an verschiedenen Schießveranstaltungen teil.