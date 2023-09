Er hat das Buch „Besser fühlen“ veröffentlicht, hat zusammen mit Comedian Atze Schröder einen Podcast und ist bei seiner ersten Tour vor tausenden Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgetreten. Nun hat Dr. Leon Windscheid ein neues Programm und mit dem tritt er am 9. Februar 2024 in der Emslandarena in Lingen auf.

Antworten und verblüffende Ansätze

Mit dem Programm „Gefühlswelt“ will er sein Publikum auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnehmen. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut? Der Psychologe und Autor verspricht Antworten und verblüffende Ansätze, die uns unsere Gefühle besser verstehen lassen.

Am 9. Februar tritt er in Lingen auf

Tickets für die Show am 9. Februar 2024 um 20 Uhr in der Emslandarena gibt es ab 34,50 Euro (zuzüglich Gebühren) auf Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.