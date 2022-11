Sie hoffen auf eine große Resonanz bei der Wunschbaumaktion (von links): Siegried Gladis (Sparkasse), Marion Sperver (Kanzlei Knollenborg), Sarah Dombrowski (Diakonisches Werk) und Elisabeth Knollenborg. Foto: Diakonisches Werk up-down up-down Wunschbaum in der Sparkasse So kann man in Lingen leicht Wünsche zu Weihnachten erfüllen Von Wilfried Roggendorf | 24.11.2022, 18:20 Uhr

Nicht jeder kann sich oder seinen Kindern jeden Wunsch zu Weihnachten erfüllen. Damit diese Menschen in Lingen nicht leer ausgehen, gibt es in der Sparkasse am Markt wieder einen Wunschbaum.