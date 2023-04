Bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz wird der Marktplatz vor dem Rathaus in der Neuen Straße und Elisabethstraße stattfinden. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Votum von Händlern und Politik Wochenmarkt in Lingen: Entscheidung über Ausweichstandort Von Thomas Pertz | 17.04.2023, 12:51 Uhr

Der Wochenmarkt in Lingen wird bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz wie Weihnachtsmarkt und Kivelingsfest nicht mehr auf dem Parkplatz Am Wall-Süd verlegt. Den künftigen Verlegungsstandort hatten die Markthändler per Votum selbst vorgeschlagen.