Kein Platz auf dem Marktplatz Lingener Wochenmarkt wird wegen des Altstadtfestes 2023 verlegt Von Alicia Heskamp | 05.09.2023, 19:38 Uhr Der Wochenmarkt wird während des Altstadtfestes verlegt. Foto: Lars Schröer

Am Samstag, 16. September, nimmt das Altstadtfest mit einer Bühne und dem Riesenrad den Marktplatz in Lingen ein. Also kein Platz für die Stände des Wochenmarktes. Dieser bekommt daher einen neuen Standort.