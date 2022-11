Weihnachtlich präsentierte sich der Wochenmarkt am Mittwoch auf dem Parkplatz Am Wall Süd. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Maßnahmen schnell umgesetzt Wochenmarkt in Lingen zeigt sich nach Ärger nun aufgehübscht Von Thomas Pertz | 23.11.2022, 12:26 Uhr

Das Erscheinungsbild des Wochenmarktes in Lingen auf dem Ausweichplatz Am Wall Süd passte am Mittwoch zum Gesichtsausdruck von Marktsprecher Albrecht Dennemann: freundlich. Das war in den vergangenen Tagen anders gewesen.