Aktion an sieben Supermärkten Helfen durch Einkaufen: Hier findet „Eins Mehr!" im südlichen Emsland statt Von Pia Alberts | 13.03.2023, 11:55 Uhr

Einen Artikel mehr in den Einkaufswagen legen und damit bedürftigen Menschen helfen. So das Konzept der Aktion „Eins Mehr!“. Bei der Aktion am 17. und 18. März sind alle Bürger zur Teilnahme eingeladen.